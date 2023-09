Logique des passions L’Etoile du Nord Paris, 25 avril 2024, Paris.

performance théâtrale et installation numérique immersive

Production Le Diptyque Collectif

Coproduction : L’ECAM et le Nouveau Gare au Théâtre

Logique des passions a reçu l’aide à la création du Ministère de la Culture – DRAC Ile-de-France et l’aide à la création du département du Val-de-Marne

Avec le soutien du Dispositif STEPS (Le Nouveau Gare au Théâtre, Anis Gras, L’Etoile du Nord et l’ECAM), Le Théâtre Paris-Villette, le Collectif 12 et le CENTQUATRE Paris

durée : 50 minutes

Logique des passions est une invitation au voyage amoureux, à venir observer un coup de foudre, une obsession, une scène de jalousie ou de rupture. À ressentir la complexité et la déraison qui nous habitent tous, lorsque nous sommes amoureux. Les spectateurs sont invités à vivre cette expérience directement sur la scène, à l’intérieur d’un dispositif immersif à 360 degrés, mêlant son et vidéo. À l’intérieur de celui-ci, les comédien.e.s nous emmènent à la découverte de ces bribes d’histoires d’amour. Mais plus le spectacle avance, et plus les comédien.ne.s. se prennent à leur propre jeu…

L'Etoile du Nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T20:50:00+02:00

2024-04-26T20:00:00+02:00 – 2024-04-26T20:50:00+02:00

Le Diptyque Collectif