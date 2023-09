Les essentielles L’Etoile du Nord Paris Catégorie d’Évènement: Paris Les essentielles L’Etoile du Nord Paris, 16 octobre 2023, Paris. Les essentielles Lundi 16 octobre, 18h00 L’Etoile du Nord Entrée libre sur inscription ARTCENA / Festival Fragments – Présentation de projet à destination des professionnels.

Ce jour-là, sur la chaîne de découpe de l’abattoir, il n’y a pas que des vaches. Ce jour-là il y a une femme suspendue la tête en bas au milieu des bovins, une employée de l’abattoir qui n’a rien à faire là. Ses collègues protestent : c’est à cause de la rapidité des cadences qu’elle s’est retrouvée dans cet état. Une grève se profile mais personne n’en a jamais fait et surtout, personne n’est prêt à endosser le rôle de porte-parole. Sous l’œil las des vaches attendant la reprise des cadences, les ouvrier.e.s improvisent un soulèvement aux méthodes inaccoutumées. L’Etoile du Nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris 75018 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « marieleroy.production@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650445924 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre pluridisciplinaire
Cie Madie Bergson

L'Etoile du Nord
16, rue Georgette Agutte
75018 Paris

