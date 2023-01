LE BON FRUIT MUR. TOUT SON SANG REFLUA DANS SON CŒUR L’Etoile du Nord, 25 janvier 2023, Paris.

Cie BLOC – JEANNE LEPERS

L’Etoile du Nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris 75018 Paris Île-de-France

LE BON FRUIT MÛR de Jeanne Lepers arrive au festival « La Fabrique des Ecritures » au théâtre de l’Etoile du Nord du 25 au 27 janvier.

Une ex-reine, abandonnée par le roi pour une femme plus jeune, vit cachée, terrée loin des regards, dans une solitude propice à la fantasmagorie.

Pétrie de désir de vengeance, elle rumine sa gloire passée et cuve sa décote. Elle trompe le présent en se laissant coloniser par le passé, refait le film de sa vie, fantasme des crimes rédempteurs.

Le bon fruit mûr (Tout son sang reflua dans son cœur) est une ode à la rancœur, grande passion dévastatrice qui brûle tout sur son passage, un hymne aux multiples identités qui se font la guerre en nous, l’éloge d’un corps débordant, explosant le cadre et le rôle qu’on lui a assigné. Le corps comme un vivier, si tant est qu’il accepte l’étrange en lui.

« Le bon fruit mûr. Tout son sang reflua dans son cœur » fait partie de ces œuvres qui, comme « Drames de princesse » de Jelinek et « Und » de Barker, tentent de provoquer un sursaut dans le « triste cycle féminin » promis à leur héroïne. Les rois décatis d’Hanokh Levin mâchonnaient la moutarde, la reine de Lepers croque la carotte. Remisé à cour, le lit qu’occupe cette femme décotée laisse la majorité du plateau, où celle-ci va rejouer corporellement les fastueux instants de jadis, complètement vide. Le centre de la scène est alors une zone non identifiée, une chambre noire vers laquelle sont tendus les draps couleurs de cire de la reine anonyme. Ici, aucune déploration excessive du triste sort réservé par le patriarcat (un mari préférant les « fentes aux tissus souples ») : la force politique du bon fruit mûr se niche uniquement dans les écarts, dans les jaillissements, dans les dissonances d’une langue irrévérencieuse et précieusement métaphorique, d’un corps immobile et festif, ridé et cavalant. Nulle énergie du désespoir non plus là-dedans : le gémissement de la reine n’est pas une énième plainte à la puissance latente qui viendrait narguer et regarder la chute, au risque d’hyperboliser le coupable. Le gémissement est en soi un temps retrouvé, un temps ouvert par la chimère qui transcende l’attente vaine et sinistre qui semblait promise. Vivement le mois de janvier aux Passerelles et à l’Etoile du Nord, puis le “Cabaret des curiosités” de Valenciennes, où cette fantasmagorie trouvera son accomplissement. Pierre Lesquelen, 20 octobre 2022.



© Marie Charbonnier