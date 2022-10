« Au-Delà(s) », Journée Professionnelle Récit « Histoires Provisoires » L’Etoile du Nord, 27 octobre 2022, Paris.

« Au-Delà(s) », Journée Professionnelle Récit « Histoires Provisoires » Jeudi 27 octobre, 10h00 L’Etoile du Nord

entrée libre sur réservation

Cie la Fausta – Ariane Pawin

L’Etoile du Nord 16, rue Georgette Agutte 75018 Paris 75018 Paris Île-de-France [{« link »: « https://etoiledunord-theatre.mapado.com/event/109906-histoires-provisoires »}, {« link »: « https://www.rumeursurbaines.org/spectacle/histoires-provisoires/ »}]

La Journée Professionnelle Histoires Provisoires, co-organisée par La Maison du Conte et le Festival Rumeurs Urbaines, met en valeur la singularité et la force des Arts du Récit, en proposant à quatre équipes artistiques de présenter des extraits de leurs créations en cours.

Cette année, Sergio Grondin, Ariane Pawin, Delphine Garczynska et David Sire & Cerf y présenteront leurs nouveaux spectacles, qui seront suivi de temps d’échange.

Pour réserver : https://etoiledunord-theatre.mapado.com/event/109906-histoires-provisoires

Plus d’infos : https://www.rumeursurbaines.org/spectacle/histoires-provisoires/

La Compagnie la Fausta y présentera sa nouvelle création : Au-Delà(s)

Au-Delà(s) est une plongée dans le journal intime d’une jeune femme confrontée à la perte d’un être cher. Jour 2, Jour 30 ou Jour 1 500, Ariane Pawin mêle scènes de vie et questionnements, écriture du réel et parole poétique. Elle nous raconte avec pudeur et humour, l’éclatement des repères, le trouble entre réalité et fantasmes. Une expérience sensible autour du deuil qui dessine en creux une ode à la vie.

Écriture, création et narration : Ariane Pawin

Mise en scène : Sylvie Faivre – création sonore : Alban Guillemot – création costume : Aude Désigaux – création lumière : Eric Julou – accompagnement à l’écriture : Gigi Bigot, Titus (Thierry Faucher)

Coproduction : La Maison du Conte de Chevilly-Larue (94), La Cie du Cercle (75), Le Nombril du Monde (79), Le Moulin du Marais – Union Régionale des Foyers Ruraux du Poitou-Charentes (79), Centre des Arts du Récit (38), Rumeurs Urbaines / Cie Le Temps de Vivre (92) – Accueil en résidence : Espace Sorano (94), Le rebours (50), Salle Mermoz (92), Thépatre du Hublot (92) – Projet lauréat de la bourse d’écriture de la Petite Chartreuse

Soutien : projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et par l’aide à la création de la Région Île-de-France.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T10:00:00+02:00

2022-10-27T17:00:00+02:00

Marie Doreau