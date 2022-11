L’Étoile de Noël

2022-11-30 – 2022-11-30 EUR 8.5 8.5 Elio, 8 ans et presque toutes ses dents, s’apprête à passer Noël seul avec sa Maman, comme tous les ans… C’est alors que la mystérieuse Lucie débarque dans le salon… Elle arrive des étoiles. Une extraordinaire nuit de Noël s’annonce…



Deux comédiens, de nombreux personnages drôles et déjantés, du rire, des guitares, un ukulélé pour une aventure magique et musicale.



Cie du Renard Bleu

Dès 3 ans Retrouvez le spectacle jeune public « L'Étoile de Noël » de la Cie du Renard Bleu.

