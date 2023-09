Soirée loto L’étoile Bleue Saint-Junien, 22 septembre 2023, Saint-Junien.

Saint-Junien,Haute-Vienne

Venez participer à cette soirée loto organisée par le festival Foutez-nous la Paix ! Pour les plus chanceux, vous pourrez gagner des bons d’achats, un récupérateur d’eau de pluie, une guitare électro-acoustique, une caisse de vin, des filets garnis, un bon pour un tattoo et pleins d’autres lots locaux et originaux. Une restauration et une buvette se trouveront sur place. Plus de renseignements par téléphone..

2023-09-22 fin : 2023-09-22 . EUR.

L’étoile Bleue

Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and take part in this bingo evening organized by the Foutez-nous la Paix festival! If you’re lucky, you’ll be able to win shopping vouchers, a rainwater collector, an electro-acoustic guitar, a case of wine, nets garnis, a voucher for a tattoo and lots of other original local prizes. Catering and refreshments will be available on site. Further information by telephone.

Participe en este sorteo nocturno organizado por el festival Foutez-nous la Paix Si tiene suerte, podrá ganar vales de compra, un recolector de agua de lluvia, una guitarra electroacústica, una caja de vino, filetes, un vale para un tatuaje y muchos otros originales premios locales. Habrá comida y refrescos in situ. Más información por teléfono.

Nehmen Sie an diesem Lottoabend teil, der vom Festival Foutez-nous la Paix organisiert wird! Wer Glück hat, kann Einkaufsgutscheine, einen Regenwassersammler, eine elektroakustische Gitarre, eine Kiste Wein, gefüllte Netze, einen Gutschein für ein Tattoo und viele andere lokale und originelle Preise gewinnen. Vor Ort gibt es ein Restaurant und eine Bar. Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Porte Océane du Limousin