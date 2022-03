Leto Punk Poésie présente Poussière d’étoile et de Diamant Chalon-sur-Saône, 20 mars 2022, Chalon-sur-Saône.

[CONCERT]

< Leto Punk Poésie - Chalon-sur-Saône / rap - slam - hip-hop >

Après 5 ans de concerts, de spectacles, de danses, de raps, de slams, de graffitis, de moments de vie et de rencontres autour de la création, Leto Punk Poésie nous offre : « Poussière d’étoile ». Un album, un livre et un concert.

Un album, 10 titres, comme une profession de foi. Des morceaux qui ont vécu la rue, la scène, les parkings et les salles de classe. Masterisé par Sylvain Debuis, son ami qui accompagne le projet depuis ces débuts.

Un livre, l’aboutissement d’une rencontre, d’une fusion. Les photos de CHIM SIS et les textes manuscrits de Leto, des univers qui font échos l’un à l’autre. Une création à l’unisson, comme une évidence.

Un concert. Un moment unique et éphémère. Un corps qui parle, des mots qui dansent. Leto nous emmène une fois encore dans son monde, notre monde, avec violence, avec tendresse. Avec rage et douceur. Un moment unique…dans un lieu unique.

> Découvre : https://bit.ly/35UDVyt

Plein de surprises autour de cet événement, expo, performance, danse, sérigraphie… Des infos à venir !

Le livre-disque ” Poussière d’Étoile ” est le fruit d’un travail du photographe « Chim » associé aux textes de l’album.

Il sera disponible dès le mardi 15 mars chez Sympathy For The Vinyl.

