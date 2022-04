Leto Punk Poésie – Concert slam Villars-Fontaine, 27 mai 2022, Villars-Fontaine.

Leto Punk Poésie – Concert slam RD 35 La Karrière Villars-Fontaine

2022-05-27 19:00:00 – 2022-05-27 RD 35 La Karrière

Villars-Fontaine Côte-d’Or Villars-Fontaine

12 EUR Ses concerts sont à chaque fois différents, offrant au public des éclats de vie, pulsés par une musique électro ou plus dépouillée au piano, des mots qui claquent et un corps parlant, autant de passerelles vers un monde qui se questionne et aborde les sujets clivants sans aucune concession.

contact@lakarriere.fr http://lakarriere.fr/

