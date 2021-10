Marseille Espace Julien Bouches-du-Rhône, Marseille LETO Espace Julien Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

LETO Espace Julien, 30 avril 2022, Marseille. LETO

Espace Julien, le samedi 30 avril 2022 à 20:00

La situation sanitaire liée au Co-Vid 19 ayant fortement impacté la préparation de la tournée, le concert de Leto à l’Espace Julien de Marseille initialement prévu le 3 Février 2021 et qui avait déjà été reporté au 1er Octobre 2021 doit à nouveau être reporté. Ainsi, le concert aura lieu le Samedi 30 Avril 2022, toujours dans la même salle. Les billets achetés pour les dates initiales restent valables pour la date de report. Toutefois, les personnes ne pouvant pas assister à la nouvelle date sont invitées à se rapprocher de leur point de vente dès à présent, pour se faire rembourser leurs billets. Hâte de vous retrouver ! __________ Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, LETO a fait ses armes très jeune au sein du groupe PSO THUG. Depuis ces deux dernières années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés (Fianso, Alkapote…) et featuring prestigieux (Ninho). Artiste efficace et percutant, il a sorti sa 2ème mixtape Trap$tar 2 qu’il viendra défendre sur scène le 30 Avril 2022 à l’Espace Julien de Marseille.

26€

♫RAP♫ Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace Julien Adresse 39 cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Espace Julien Marseille