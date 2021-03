Paris Galerie Laure Roynette Paris Létizia LE FUR – « L’âge d’or » – REPORTÉ Galerie Laure Roynette Paris Catégorie d’évènement: Paris

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 12h à 17h

gratuit

La galerie Laure Roynette présente l’exposition « l’âge d’or », de la plasticienne Létizia le Fur. Diplômée de l’école des Beaux-Arts en 1998, Letizia Le Fur a initialement été formée à la peinture. Encouragée par l’artiste et professeure Valérie Belin, elle oriente rapidement sa quête esthétique vers la photographie. Son écriture, de part une utilisation très personnelle des couleurs et un soin particulier pour la composition se situe toujours entre réalité et fiction. Inspirée par la peinture classique, fascinée par la mythologie et la nature, elle mène une réflexion sur la représentation de la beauté aujourd’hui. En 2018, Letizia Le Fur remporte le Prix Leica/Alpine. Elle réalise une carte blanche sous forme de road trip qui donnera lieu à une exposition à la Galerie Leica. Les éditions This is not a map la publient sous forme d’une carte routière photographique. En 2019, elle devient ambassadrice Leica.. Letizia Le Fur fait partie des résidents du Festival Planche(s) Contact de Deauville 2020, commissaire Laura Serani. En 2020, elle remporte le 1er Prix de la Maison Européenne de la Photographie pour le concours Fenêtre ouverte. En 2021, Letizia Le Fur fera partie de l’exposition collective qui aura lieu au Musée des Arts Décoratifs, « 30 femmes photographes luttent contre le cancer du sein », commissaire Béatrice Andrieux. Une monographie aux éditions Rue du Bouquet est prévue pour le printemps 2021. Expositions -> Beaux-Arts Galerie Laure Roynette 20 rue de Thorigny Paris 75003

