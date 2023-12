Concert ROMTOM L’Etincelle Pôle Culturel de Venelles, 55, avenue de la Grande Bégude Venelles, 13 janvier 2024, Venelles.

Venelles Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 20:30:00

fin : 2024-01-13 22:00:00

Bercé par la chanson française, curieux du jazz, de musiques urbaines et amoureux de la culture afro-brésilienne. Les chansons de Romtom sont de véritables ponts entre différents mondes où le groove règne en maître, traduisant ses émotions.

Un univers musical très personnel dans lequel le rythme épouse les lettres !

La musique de Romtom nous guide subtilement d’un univers à l’autre ! Jonglant avec des mots et des boucles, il réalise des spirales rythmées et inspirées de ses nombreux voyages intérieurs et étrangers.

Avec « Voyageur » son album dont le dernier opus est sorti en 2023, il nous emmène dans un grand voyage dont il tient la barre, garantissant aux explorateurs de ne jamais se perdre !

EUR.

L’Etincelle Pôle Culturel de Venelles, 55, avenue de la Grande Bégude Salle Grace Kelly

Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



