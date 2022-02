L’Étincelle – Conférence gesticulée : KALÉIDOSCOPE, IDENTITÉS D’UNE ENFANT D’IMMIGRÉS PORTUGAIS L’hybride, 17 février 2022, Lille.

L’Étincelle – Conférence gesticulée : KALÉIDOSCOPE, IDENTITÉS D’UNE ENFANT D’IMMIGRÉS PORTUGAIS

L’hybride, le jeudi 17 février à 20:30

La conférence gesticulée, c’est l’histoire d’une femme/d’un homme qui monte sur une scène pour porter une parole politique. Dans les faits, il s’agit d’un travail d’écriture, mêlant introspection et recherche-action, mis en corps et en récit. Nous parlons d’un tressage des savoirs ; issu de notre vécu, de nos lectures, de nos cogitations comme de nos émotions. L’esthétisation est nécessaire pour rendre sensible ce que nous nommons l’émotion politique : ce qui nous touche sans nous apitoyer, ce qui nous révolte sans nous rendre impuissant. Chaque mois, venez découvrir une nouvelle conférence gesticulée, accompagnée d’un court métrage. **Février :** Kaléidoscope, identités d’une enfant d’immigrés portugais (Christine Almeida) [**> Réserver**](https://www.helloasso.com/associations/l-hybride/evenements/l-etincelle-conference-gesticulee-kaleidoscope-identites-d-une-enfant-d-immigres-portugais-jeudi-17-fevrier) [**> + d’infos**](https://lhybride.org/programmation/item/1763-l%E2%80%99%C3%A9tincelle-%E2%80%93-conf%C3%A9rence-gesticul%C3%A9e-kal%C3%A9idoscope,-identit%C3%A9s-d%E2%80%99une-enfant-d%E2%80%99immigr%C3%A9s-portugais.html)

Payant

Chaque mois, L’Étincelle et L’hybride vous invitent à découvrir des courts métrages et des conférences gesticulées, pour pousser les réflexions, repousser les limites et porter les paroles politiques

L’hybride 18 rue Gosselet Lille Lille-Centre Nord



