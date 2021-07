Lethwei Boxing Camp Gamarde-les-Bains, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Gamarde-les-Bains.

Gamarde-les-Bains Landes

250 250 EUR Du lundi au samedi, 2 cours par jour en extérieur, à partir de 14 ans (sur autorisation parentale) : 8h-8h30 footing ou corde à sauter, 8h30-10h30 travail technique, sac et paos et/ou 18h-18h30 footing ou corde à sauter, 18h30-20h30 travail technique, sac et paos. Travail du corps à corps (Clinching) Lepwei, Leppan et Sparring (non obligatoire) contrôlés. Camp dirigé par Christian Wilmouth (directeur technique Lethwey I.L.BO). Sont demandés : certificat médical de « non contre indication à la pratique des sports de combat » de – de 3 mois à partir de la 2ème séance et une assurance individuelle à souscrire dès le 1er cours. Tarifs réduits pour les habitants de Gamarde-les-Bains, Montfort-en-Chalosse, Hinx, Goos, Préchacq-les-Bains, Poyartin, Nousse, St-Geours-d’Auribat, Louer, Cassen et Poyanne.

Du lundi au samedi, 2 cours par jour en extérieur, à partir de 14 ans (sur autorisation parentale). 8h30-10h30 et/ou 18h-20h30 : footing ou corde à sauter, travail technique, sac et paos.

+33 6 74 57 39 61

Christian Wilmouth

