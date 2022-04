L’ETHNOLOGIE VA VOUS SURPRENDRE ! Musée du Quai Branly Jacques Chirac, 9 avril 2022, Paris.

Du samedi 09 avril 2022 au dimanche 10 avril 2022 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 22h00

. gratuit

Grandes conférences, décryptages d’œuvres, projections, nocturne exceptionnelle… autant d’activités destinées à sensibiliser un large public à cette discipline fascinante en valorisant sa place dans nos sociétés contemporaines.

L’INVISIBLE

Depuis 2013, le musée du quai Branly – Jacques Chirac met à l’honneur jeunes ethnologues, artistes et chercheurs de renom lors d’un week-end consacré à l’ethnologie. Science en plein essor, fondée sur des travaux de terrain, des archives historiques, anthropologiques et archéologiques, l’ethnologie permet de mieux appréhender la complexité et la variété de nos sociétés et formes culturelles.

Après le succès des précédentes éditions (près de 20 000 visiteurs), « L’ethnologie va vous surprendre ! » revient pour un cinquième rendez-vous les samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 et met cette année l’invisible au cœur de sa programmation. Anthropologues, archéologues, artistes, voyageurs, leurs travaux portent tous sur cette partie cachée de la Nature (sorcellerie, divination, fantômes et revenants, magie, croyances), mais aussi sur les formes modernes et contemporaines de l’invisible : drones, virus et êtres microscopiques. Leurs recherches seront mises en perspective et déclinées sous différentes formes, dont le dénominateur commun est la rencontre entre le chercheur et le public : grandes conférences, enquêtes de terrain, commentaires d’œuvres, projections… autant d’activités destinées à sensibiliser un large public à cette discipline fascinante et valorisant sa place dans nos sociétés contemporaines pour un meilleur éclairage du monde qui nous entoure.

Découvrez une programmation riche et variée durant deux journées et une nocturne exceptionnelle !

TOUT LE PROGRAMME

Musée du Quai Branly Jacques Chirac 37 Quai Branly 75007 Paris

