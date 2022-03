L’éthique sexuelle : une question sociale Collège des Bernardins Paris Catégorie d’évènement: Paris

le lundi 9 mai à 19:30

Troisième conférence du cycle « Après la CIASE : penser ensemble l’Église », proposé par le Collège des Bernardins, le Centre Sèvres et l’Institut Catholique de Paris en partenariat avec la Conférence des évêques de France (CEF) et la Conférence des Religieux et Religieuses en France (CORREF) Mandaté par la CEF et la CORREF, la CIASE a fait des recommandations pour éviter que les abus de divers ordres perdurent dans l’Église. Comme le demande ce rapport, les trois facultés de théologie de Paris ont commencé un travail de réflexion. Elles proposent quatre conférences ouvertes à tous pour réfléchir sur ces sujets, en peser les enjeux, et faire quelques propositions : 23 mars 2022 : Les victimes au centre : Reconnaissance, pardon, réconciliation – Centres Sèvres 5 avril 2022 : Où est passé le peuple de Dieu ? Ministères, pouvoir, participation – Institut Catholique de Paris 9 mai 2022 : L’éthique sexuelle : une question sociale. Sexualité, relations, société – Collège des Bernardins 7 juin 2022 : Panorama de la situation des abus dans l’Église dans le monde. Les actions entreprises pour y répondre – Conférence des Évêques de France Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/lethique-sexuelle-une-question-sociale Conférence. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris

2022-05-09T19:30:00 2022-05-09T21:30:00

