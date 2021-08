Saint-Caradec Saint-Caradec Côtes-d'Armor, Saint-Caradec L’ETERNEL PRINTEMPS Clôture et Concert Saint-Caradec Saint-Caradec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Caradec

L'ETERNEL PRINTEMPS Clôture et Concert 2021-09-26

Saint-Caradec Côtes d’Armor Concert de musique traditionnelle avec la harpiste Aurore BREGER suivi du duo Piano – Voix avec Clarisse Lavanant et Jean-Marc Amis.

Intermède chants des enfants (création musicale sur le thème de l'exposition.

