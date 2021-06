Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc, Gironde L’étéatrales Carbon-Blanc Carbon-Blanc Catégories d’évènement: Carbon-Blanc

Pendant l’étéatrales, vous pourrez découvrir : * Du 21 au 27 juin : la résidence du collectif Tripolaire avec un accueil de classes, spectacle scolaire et un spectacle grand public le dimanche 27 juin à 15h30 au Cinéma, à partir de 5 ans. * Le samedi 26 juin à 20h00 place Mendès France, une représentation des adultes du Théâtre en Vrac. * Le mardi 29 juin à 19h30 au cinéma, une représentation des jeunes du Théâtre en Vrac. * Le mercredi 30 juin à 10h30 à la salle Philippe Madrelle, un spectacle de marionnette Mano Dino, à destination des tout-petits. * Le vendredi 02 juillet à 20h30 au cinéma, une représentation des ados du Théâtre en Vrac. * Le samedi 03 juillet à 10h30 au cinéma, un spectacle Pétale et Pigment par la Compagnie La Lupa, pour les enfants de 6 mois à 4 ans. * Le samedi 03 juillet à 18h00 au cinéma, un spectacle Le Quatuor de la tour des anges. Pour plus d’informations consultez le site de la [médiathèque](http://www.mediatheque-carbon-blanc.fr/opacwebaloes/index.aspx).

Du 21 juin au 03 juillet, venez découvrir des représentations théâtrales dans la ville, cet été à Carbon-Blanc sera show Carbon-Blanc Carbon-Blanc Carbon-Blanc Gironde

