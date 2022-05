L’été s’ra chaud

L’été s’ra chaud, 11 août 2022, . L’été s’ra chaud

2022-08-11 20:00:00 – 2022-08-11 Axel et Lydie, jeune couple parisien, décident de venir passer les vacances d’été au soleil de la méditerranée. Mais une fois sur place tout ne se passe pas comme prévu. Parce que des vacances de rêves peuvent vite se transformer en cauchemar…

Amour, coquillages et crustacés sont au programme de cette comédie estivale.

Attention ! Crème solaire conseillée, bronzage des zygomatiques assurés. Venez suivre les aventures d’un couple “presque” parfait dans leurs “vacances” presque parfaites ! Une comédie de Julie Krief et Julien Sigalas, au Flibustier Axel et Lydie, jeune couple parisien, décident de venir passer les vacances d’été au soleil de la méditerranée. Mais une fois sur place tout ne se passe pas comme prévu. Parce que des vacances de rêves peuvent vite se transformer en cauchemar…

Amour, coquillages et crustacés sont au programme de cette comédie estivale.

Attention ! Crème solaire conseillée, bronzage des zygomatiques assurés. dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville