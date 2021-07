Issy-les-Moulineaux Palais des Sports Robert Charpentier Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux L’été sera sportif à Issy : activités à foison Palais des Sports Robert Charpentier Issy-les-Moulineaux

Bougez et dépensez-vous pendant l’été, à quelques pas de votre domicile ou de votre lieu de travail. Profitez de vos vacances, de votre pause déjeuner ou de votre fin de journée pour pratiquer et découvrir de nombreuses activités sportives, encadrées par des éducateurs diplômés d’État. Du lundi 5 juillet au vendredi 20 août, à partir de 16 ans, profitez des cours, en intérieur au Palais des Sports Robert Charpentier ou en extérieur (tennis : halle chrisitane guillaume – Canoë kayak : Ile Monsieur à Sèvres) [Découvrez le programme](https://d741bc25-9eb7-458c-b27b-6d5c26b22bf0.filesusr.com/ugd/5da034_c4b41a381187420e8dd9f00de5328679.pdf) Plus d’infos 01 41 23 83 81

Gratuit – sur réservation

Tennis, activités gymniques ou fitness, courses à pied,…… Le sport à volonté à partir de 16 ans ! Palais des Sports Robert Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Palais des Sports Robert Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux