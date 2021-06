L’été sera show ! Marignane, 29 juin 2021-29 juin 2021, Marignane.

Les rendez-vous de l’été : tandis que « Le conservatoire fait son festival », » Les scènes d’été » nous emmène au théâtre et au cinéma, notez aussi ces dates :



– Mardi 29 juin à 14h, au gymnase Carestier : divertissement pour nos séniors.



– Lundi 12 juillet à 21h30, auditorium du Parc Camoin : Chimène Badi.

Immense interprète à la voix puissante et rare, elle vient d’entamer une tournée de plus de deux ans dans laquelle elle reprend ses titres incontournables : « Entre nous », « Là-haut » en passant par « Je viens du sud » ou « Le jour d’après »…



– Lundi 19 juillet à 21h30, sur le cours Mirabeau : Yves Pujol et le groupe Aïoli.

Fondé en 1992 par Yves Pujol, le groupe Aïoli a su très vite s’imposer et trouver son public. Composé d’excellents musiciens issus de la culture funk, pop, jazz et de la chanson française, Aïoli, c’est avant tout un univers déjanté où l’humour et la musique se mélangent en un cocktail détonnant, piquant qui ravit les sens et épanouit les âmes.



– Est prévu également un « Show surprise » !

