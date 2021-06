L’été sera Show : Concert « Tricky Train » Haguenau, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Haguenau.

L’été sera Show : Concert « Tricky Train » 2021-07-03 20:30:00 – 2021-07-03

Haguenau Bas-Rhin

Avec des influences jazz/soul, funk, R&B, en passant parfois par le rock, Tricky Train vous propose un concert dynamique, explosif et chaleureux grâce à un répertoire composé en grande majorité de titres groovy, dansants et pêchus !

Le groupe travaille par ailleurs sur un répertoire de compositions et pourrait bien dévoiler quelques surprises à Haguenau. Bonne ambiance assurée !

+33 3 88 73 30 41

