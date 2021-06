L’été sera Show : Concert « Jaw Drop » Haguenau, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Haguenau.

L’été sera Show : Concert « Jaw Drop » 2021-09-12 20:00:00 – 2021-09-12

Haguenau Bas-Rhin

C’est en septembre 2011 qu’une rencontre fortuite a vu naître Jaw Drop. Avec une rythmique aux influences Rock, combinée à une section de cuivres inspirée par le jazz et le blues ce groupe de 8 musiciens s’est orienté vers un répertoire Soul – Funk. Inspiré par des groupes tels que Tower of Power ou Electro Deluxe, Jaw Drop crée son propre univers en réarrangeant à sa sauce des reprises à tendance des seventies.

C’est sur scène que ce cocktail explosif s’exprime le mieux, laissant la place à des improvisations guidées par l’ambiance du moment présent. Jaw Drop c’est un savant mélange de guitares, basse, batterie, cuivres et d’une voix ! De l’atmosphère des clubs tels que le Backstage à Offenburg, le Crazy lion de Wagshurst, la Salamandre ou encore le Camionneur à Strasbourg aux grandes scènes de festivals tels que Wablurona, jazz à la Petite Pierre, rallye de France et Millenium à Haguenau, nous sillonnons les deux rives du Rhin, toujours dans le même esprit, faire plaisir tout en se faisant plaisir.

C’est en septembre 2011 qu’une rencontre fortuite a vu naître Jaw Drop. Avec une rythmique aux influences Rock, combinée à une section de cuivres inspirée par le jazz et le blues ce groupe de 8 musiciens s’est orienté vers un répertoire Soul – Funk.

+33 3 88 73 30 41

C’est en septembre 2011 qu’une rencontre fortuite a vu naître Jaw Drop. Avec une rythmique aux influences Rock, combinée à une section de cuivres inspirée par le jazz et le blues ce groupe de 8 musiciens s’est orienté vers un répertoire Soul – Funk.

C’est en septembre 2011 qu’une rencontre fortuite a vu naître Jaw Drop. Avec une rythmique aux influences Rock, combinée à une section de cuivres inspirée par le jazz et le blues ce groupe de 8 musiciens s’est orienté vers un répertoire Soul – Funk. Inspiré par des groupes tels que Tower of Power ou Electro Deluxe, Jaw Drop crée son propre univers en réarrangeant à sa sauce des reprises à tendance des seventies.

C’est sur scène que ce cocktail explosif s’exprime le mieux, laissant la place à des improvisations guidées par l’ambiance du moment présent. Jaw Drop c’est un savant mélange de guitares, basse, batterie, cuivres et d’une voix ! De l’atmosphère des clubs tels que le Backstage à Offenburg, le Crazy lion de Wagshurst, la Salamandre ou encore le Camionneur à Strasbourg aux grandes scènes de festivals tels que Wablurona, jazz à la Petite Pierre, rallye de France et Millenium à Haguenau, nous sillonnons les deux rives du Rhin, toujours dans le même esprit, faire plaisir tout en se faisant plaisir.

dernière mise à jour : 2021-06-16 par