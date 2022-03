L’été sera chaud – Prévention des fortes chaleurs Foyer – Restaurant Croizat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Foyer – Restaurant Croizat, le jeudi 2 juin à 14:30

**L’été sera chaud – Prévention des fortes chaleurs** —————————————————– ### Réunion de sensibilisation en partenariat avec l’ASEPT Rencontre avec des professionnels de l’ASEPT pour la prévention de la canicule. – Fortes chaleurs : agir pour prévenir – Les bons comportements à adopter pour se protéger – Canicule et fortes chaleurs : comprendre et agir – Hydratation et aliementation en cas de fortes chaleurs

Entrée Libre

Réunion de sensibilisation en partenariat avec l’ASEPT Foyer – Restaurant Croizat 9 rue du Maréchal Joffre, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde

2022-06-02T14:30:00 2022-06-02T16:00:00

