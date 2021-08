Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire, Saint-Georges-sur-Loire L’ETE SAINT GEORGEOIS – CINEMA PLEIN AIR Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saint-Georges-sur-Loire Maine-et-Loire Projection du film « L’appel de la forêt » de Chris Sanders, avec Harrison Ford et Omar Sy.

Le film débutera à 22h30.

