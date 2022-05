L’ÉTÉ OCCITAN CONTE FRANCAIS-OCCITAN “LES MURMURES DU GALET”

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-10 19:00:00 19:00:00 Conte français-occitan avec Malika Verlaguet. Spectacle de contes en français coloré d'occitan compréhensible par toutes et tous ! Une conteuse et des galets : un dispositif minimaliste et poétique qui permet de s'évader, le temps d'un, dos, tres, quatre o cinc contes, dans l'imaginaire foisonnant des contes populaires. Un enfant vient frotter un galet, à la manière de la lampe d'Aladin…freta, freta, freta…Et une histoire venue du fond des âges, colportée par un poisson d'or, se laisse alors raconter pour le plaisir des petites et des grandes oreilles ! > A partir de 6 ans

