L’été métropolitain à Bordeaux Dans la métropole Bordeaux, lundi 15 juillet 2024.

L’été métropolitain à Bordeaux La 13ème édition de l’été métropolitain aura lieu du 15 juillet au 29 août 2024 à Bordeaux ! Au programme animations, activités et spectacles pour tous les goûts ! 15 juillet 29 août Dans la métropole Gratuité pour la plupart des événements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-15T10:00:00+02:00 – 2024-07-15T18:00:00+02:00

Fin : 2024-08-29T09:00:00+02:00 – 2024-08-29T19:00:00+02:00

L’Été Métropolitain, la culture au grand air !

La période estivale est de ces moments précieux où le temps nous berce d’une légèreté propice à la découverte et aux contemplations. Suspendant sa course insaisissable, il nous offre alors une halte bienvenue venant nous arracher au quotidien. C’est en effet quand vient l’heure de ces instants privilégiés, quand l’ordinaire cède sa place à l’inattendu, que l’Été métropolitain essaime sa programmation surprenante et décalée aux quatre coins du territoire.

À chaque édition depuis 2012, la métropole se mue en une véritable oasis artistique où chacun est invité à venir s’abreuver des nombreuses formes que revêt l’art aujourd’hui.

Chaque été, près de 150 rendez-vous

Au fil de l’été, nombre d’animations animent les sites naturels et patrimoniaux de la métropole au gré de propositions alliant musique, danse, lecture, théâtre, cirque, gastronomie…

Invitation permanente à sillonner le territoire, ces vacances culturelles sont la promesse d’un dépaysement. Commune après commune, de l’aube au crépuscule, près de deux mois d’un spectacle ininterrompu vous attendent.

Infos pratiques

Programme disponible en ligne

Du 15 juillet au 29 août 2024

Dans toute la métropole

Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://etemetropolitain.bordeaux-metropole.fr/ »}]

été métropole