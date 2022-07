« L’été Marseillais » – Animations place Bargemon Marseille 2e Arrondissement, 11 juillet 2022, Marseille 2e Arrondissement.

« L’été Marseillais » – Animations place Bargemon

Place Villeneuve-Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-07-11 – 2022-08-26

Marseille 2e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Fort du succès populaire et d’estime rencontré lors des deux premières éditions, l’Été Marseillais millésime 2022 revient avec le même objectif : permettre aux Marseillaises et Marseillais de profiter de leur ville en proposant une programmation riche et variée, aussi bien au coeur de la ville, autour d’un Vieux-Port apaisé et aménagé d’ilôts de fraicheur, que dans tous les quartiers de ville



L’éducation populaire au cœur de la programmation



Particulièrement attentive au devenir des jeunes Marseillaises et Marseillais, la Ville de Marseille proposera aux enfants de 6 à 17 ans de nombreuses activités qui ont pour vocation de renforcer les apprentissages citoyens :



• Citoyens de demain



Un village radio prendra place Place Bargemon le 8 juillet sur le thème de la désinformation. Après un appel à candidature lancé par la Ville de Marseille en mai, les jeunes sont invités à présenter leur projet autour de la presse et de l’information.



• Une piste d’éducation routière



Cette activité a pour objectif de sensibiliser les enfants sur la sécurité routière de manière ludique. Sur des vélos ou des trottinettes, le jeune public expérimente, confronte et s’investit dans un projet à la fois individuel et collectif. Des supports ludiques sont proposés afin de les sensibiliser aux dangers de la route.

Une nouvelle occasion de sensibiliser le public au transport durable et à la mobilité douce. Du 11 juillet au 26 août



• Le village Éco-citoyen



Des jeux sont proposés aux enfants sur les thématiques de l’environnement. Parcours ludiques avec des jeux en bois grandeur nature et des ateliers de loisirs créatifs en matériaux recyclés pour les enfants et jeunes de 6 à 17 ans.

Du 11 juillet au 26 août



• Le Livrodrome



Le livrodrome, est un parc d’attractions littéraires itinérant, gratuit, qui fait son tour de France durant l’été et s’installe tous les deux jours dans une ville différente pour 24 ou 48h. Petits et grands sont invités à y participer, avec plus de 15 attractions littéraires (BD en réalité virtuelle, escape game littéraire, ateliers d’écriture et d’illustration, tatouages littéraires, défi s BookTok, radio live, créations Manga…), puis à repartir avec des livres grâce aux chèques-lire offerts.

Le 22 juillet place Bargemon



• Du sport sur le Vieux-Port



– Tremplin Sport : boxe éducation, breakdance, escalade, roller, rugby, tir-à-l’arc. Pour les enfants de 6 à 14 ans. Du 23 au 29 juillet



– Week-ends Bien-être : . pilates, fi tness doux, Taï-Chi, zumba, etc. Gratuit.

Tous les week-ends de 10h à 12h



– Finale E-Sport : le 12 août

Particulièrement attentive au devenir des jeunes Marseillaises et Marseillais, la Ville de Marseille proposera aux enfants de 6 à 17 ans de nombreuses activités das le cadre de »L’été Marseillais »

https://www.marseille.fr/

