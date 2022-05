L’été en roue livre Beauvais, 1 juillet 2022, Beauvais.

L’été en roue livre Beauvais

2022-07-01 – 2022-07-31

Beauvais 60000

Durant le mois de juillet, les bibliothèques sortent de leurs murs dans les parcs et les jardins de leur commune et invitent petits et grands à venir écouter des histoires diverses et variées !

En famille ou entre amis, invitez-vous pour un moment privilégié proposé par les bibliothécaires !

Un moment unique et festif où les bibliothèques sortent de leurs murs et partagent le goût de la lecture.

contact-mdo@oise.fr +33 3 44 10 83 13 https://mdo.oise.fr/

Conseil Départemental de l’Oise

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-05-17 par