L’ÉTÉ EN GRAND DANS LES JARDINS DE LA CHAPELLE SAINT ROCH Saint-Dié-des-Vosges, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Saint-Dié-des-Vosges.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

28 EUR

Dans le cadre de l’été en Grand dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch du 19 au 24 Juillet 2021, spectacles & concerts :

– « Voix au Jardin » dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch – Lundi 19 Juillet 2021 à 19H00

Concert, Chant & Musique classique – Entrée Libre

– Théâtre dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch – Mardi 20 Juillet 2021 à 20H00

« J’y croiX pas » – Théâtre, Comédie de Noël PIERCY par la Troupe Atmosphère de Granvillers

Entrée Libre

– Spectacle de théâtre gestuel (Wanted) & Clowns dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch- Mercredi 21 Juillet 2021 à partir de 19H00

19H00 Spectacle de théâtre gestuel, « Wanted live band » de la Bruital Cie

À Suivre : Duo clownesque Ultrason & Champion – « On a volé Stanislas »

Entrée Libre

– Jack Simard dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch – Jeudi 22 Juillet 2021 à 19H00

Concert, Chanson française

Tarif unique : 20 €

– Tribute to AC/DC – Tribute to Deep Purple (1ère Partie) dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch – Vendredi 23 Juillet 2021 à partir de 19H00

Concerts, Rock

19H00 Tribute to Deep Purple

À Suivre : Tribute to AC/DC

Tarif unique : 26 €

– Une Légende du Rock dans Les Jardins de La Chapelle Saint Roch : Rudy Lenners & Tribute to Scorpion / Tribute to The Who (1ère Partie) – Samedi 24 Juillet 2021 à partir de 19H00

Soirée avec Une Légende du Rock Rudy Lenners, batteur de Scorpion

19H00 Tribute to The Who

À Suivre : Tribute to Scorpion

Tarif unique : 28 €

+33 6 27 79 61 40 https://lesjardinsdelachapellesaintroch.wordpress.com/

Les Jardins de La Chapelle Saint Roch

