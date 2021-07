L’Eté d’Unan Daou Tri, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, .

L’Eté d’Unan Daou Tri 2021-07-18 – 2021-07-18

Finistère

Concert à Plounéour-Trez, de 11h à 12h, sur le parvis de l’Église.

Solistes cornemuse : Cédric Moign, Ronan Le Gall. Accordéon : Steven Madec. Gratuit.

Concerts à Brignogan, salle Kastell Mor.

À 16h : musique bretonne, galicienne et asturienne avec Steven Bodénès / Sylvain Hamon & Marie Le Cam / Monica Suárez Esteban

À 18h : musique irlandaise et bretonne avec Yoann an Nedeleg & Martin Chapron

Sur réservation de préférence. Tarifs : 8€ le concert, 14€ les deux concerts, de 12 à 16 ans : 4€ le concert, gratuit moins de 12 ans

Parc de la salle Kastell Mor, de 14h à 17h30 : stands de vanniers avec l’association Gwialenn Ar Vro et jeux bretons. Gratuit.

Avec les protocoles sanitaires en vigueur.

unan.daou.tri29@gmail.com +33 6 03 09 25 14 http://www.facebook.com/UnanDaouTri

