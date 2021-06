Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay L’été du St-Jacques: concert MOTEL Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

L'été du St-Jacques: concert MOTEL Le Puy-en-Velay, 25 août 2021

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Concerts gratuits ambiance rock et festive à partir de 20h30 avec le groupe MOTEL en 1re partie

Conditions d’accueil: selon le protocole sanitaire en vigueur, concerts limités à 1000 personnes maximum. +33 4 71 09 38 41 L’été du Saint-Jacques – Rando – marché – concerts

