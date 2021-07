Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay L’été du Saint-Jacques Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay

L’été du Saint-Jacques Le Puy-en-Velay, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Le Puy-en-Velay. L’été du Saint-Jacques 2021-07-23 – 2021-07-23

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Haute-Loire Cet été, venez fêter le célèbre itinéraire du Saint-Jacques-de-Compostelle !

Dans le cadre de la promotion des chemins de Saint-Jacques en Massif Central, la Communauté d’agglomération du Puy-en-Velay organise un événement dédié au GR®765, Velay Attractivité dernière mise à jour : 2021-07-03 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay Maison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae TourismeMaison du Tourisme de la Haute-Loire – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Puy-en-Velay Adresse Ville Le Puy-en-Velay lieuville 45.04161#3.88315

Évènements liés