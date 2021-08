L’été du PNR Oise-Pays de France: Chantilly à vélo Chantilly, 6 août 2021, Chantilly.

L’été du PNR Oise-Pays de France: Chantilly à vélo 2021-08-06 14:30:00 – 2021-08-06

Chantilly Oise

0 0 Ville d’Art et d’Histoire, Chantilly est connue avant tout pour son château, certainement l’un des plus beaux de France, sa forêt et son hippodrome. C’est dans ce décor exceptionnel que se déroulera la balade guidée et commentée à vélo avec Antoine de Bobebike.

Durée: 2h30, 20km.

Lieu du rendez-vous renseigné lors de l’inscription avec le code DPNR21

antoine@bobebike.com +33 6 03 44 89 73 https://bobebike.com/

Bobebike

