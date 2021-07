L’été du jeune public – Little films festival Mugron, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Mugron.

Mugron Landes

5.2 5.2 EUR C‘est l‘été ! Une période bien particulière où chacun, petit ou grand, rêve d‘évasion et de découvertes. Et quel autre lieu que le cinéma pour partir à l‘aventure et explorer des contrées lointaines ou imaginaires ? Rendez-vous les 13 et 20 juillet, et les 3, 10, 17 et 24 août.

20/07 : film d’animation « Ma mère est un gorille (Et alors ?) » (dès 6 ans – 1h12). Ce que souhaite Joanna par-dessus tout, c’est trouver une famille adoptive… Elle accepterait n’importe quel parent ! Mais une gorille pourrait-elle devenir sa maman ? La séance sera suivie d’un atelier pour comprendre comment sont créés les dessins animés.

+33 5 58 97 92 42

Ma mère est un gorille (Et alors ?)

