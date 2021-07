L’Été du Grand Jardin 2021 // Leïla Martial trio Château du Grand Jardin, 15 août 2021-15 août 2021, Joinville.

Château du Grand Jardin, le dimanche 15 août à 17:00

Leïla Martial // BAA BOX 15 août // 17h Trois artistes hors norme se rencontrent dans BAA BOX : Eric Perez, batteur qui chante les basses en même temps qu’il joue, Pierre Tereygeol dont le jeu de guitare acoustique est aussi personnel que les vocalises et puis Leïla Martial, magicienne extravagante et poignante, un peu clown un peu funambule, qui sait passer de la douleur la plus pressante à de grands éclats de joie libérateurs. Il y a dans la musique de Baa Box un mélange d’héritage musical hybride et une audace jubilatoire. On retrouve une énergie très rock, organique qui contrastent avec des moments d’une extrême douceur. Leila Martial est lauréate de la victoire du jazz de l’artiste vocale 2020. Tarifs : 6 € / 4 € (tarif réduit) En partenariat avec l’Office de Tourisme de Joinville, la Communauté de Communes du Bassin de Joinville et le Conseil Départemental de la Haute-Marne.

6€ / 4€

4ème concert de l’été du Grand Jardin, c’est au tour de Leïla Martial de venir en trio nous présenter Baa Box pour une fin d’après-midi en musique.

Château du Grand Jardin 5 avenue de la Marne 52300 joinville Joinville Haute-Marne



