Paris médiathèque Marguerite Duras Paris L’été du Club créa médiathèque Marguerite Duras Paris Catégorie d’évènement: Paris

L’été du Club créa médiathèque Marguerite Duras, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 7 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 10 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le jeudi 15 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 17 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le mercredi 21 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 24 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le mardi 27 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le mercredi 28 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 31 juillet 2021

de 14h30 à 17h

Le mercredi 4 août 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 7 août 2021

de 14h30 à 17h

Le mercredi 11 août 2021

de 14h30 à 17h

Le mercredi 18 août 2021

de 14h30 à 17h

Le samedi 21 août 2021

de 14h30 à 17h

gratuit

Le Club Créa, c’est le mélange de savoir-faire techniques, numériques et créatifs : jeux de société, jeux vidéo, création numérique, robotique, création manuelle, applis, livres d’artistes …. Parce que la médiathèque est à la fois le lieu des savoirs, mais aussi celui du plaisir ! CLUBs CRÉA en Juillet et août N’hésitez pas à découvrir nos ateliers participatifs, ludiques et créatifs en mode DIY ! Sur inscription sauf mention entrée libre 14h30 – tout public – à partir de 10 ans PROGRAMME DE juillet Mercredi 7 – entrée libre – Jeux vidéo FIFA – spécial Euro de foot Samedi 10 – Impression des dessins des participants à la découpeuse vinyle Jeudi 15 – Après-midi ludique autour de jeux de société – accessible aux personnes déficientes visuelles Samedi 17 – Portraits au pochoir des participants à la découpeuse vinyle Mercredi 21 – entrée libre – Jeux vidéo Samedi 24 – Décoration de pots en verre à la découpeuse vinyle. Vous pouvez apporter vos pots ! Mardi 27 et Mercredi 28 – Création de jingles avec l’appli Garage band Samedi 31 – Réutilisation de sacs plastiques pour fabriquer une pochette. Pensez à apporter vos sacs plastiques colorés. PROGRAMME D’août Mercredi 4 – entrée libre – Vivez l’expérience de la réalité virtuelle ! Samedi 7 – Après-midi ludique autour de jeux de société Mercredi 11 – Réalisation de tatouages éphémères Mercredi 18 – entrée libre – Jeux vidéo Samedi 21 – Initiation à l’impression 3d Animations -> Atelier / Cours médiathèque Marguerite Duras 115 rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (582m) 3, 3bis : Gambetta (676m)

Contact :médathèque Marguerite Duras 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://bibliotheques.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/durasbib0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr Animations -> Atelier / Cours Étudiants;Paris nature;Ados;Geek;Bibliothèques;En famille;Enfants

Date complète :

2021-07-07T14:30:00+02:00_2021-07-07T17:00:00+02:00;2021-07-10T14:30:00+02:00_2021-07-10T17:00:00+02:00;2021-07-15T14:30:00+02:00_2021-07-15T17:00:00+02:00;2021-07-17T14:30:00+02:00_2021-07-17T17:00:00+02:00;2021-07-21T14:30:00+02:00_2021-07-21T17:00:00+02:00;2021-07-24T14:30:00+02:00_2021-07-24T17:00:00+02:00;2021-07-27T14:30:00+02:00_2021-07-27T17:00:00+02:00;2021-07-28T14:30:00+02:00_2021-07-28T17:00:00+02:00;2021-07-31T14:30:00+02:00_2021-07-31T17:00:00+02:00;2021-08-04T14:30:00+02:00_2021-08-04T17:00:00+02:00;2021-08-07T14:30:00+02:00_2021-08-07T17:00:00+02:00;2021-08-11T14:30:00+02:00_2021-08-11T17:00:00+02:00;2021-08-18T14:30:00+02:00_2021-08-18T17:00:00+02:00;2021-08-21T14:30:00+02:00_2021-08-21T17:00:00+02:00

médiathèque Marguerite Duras

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu médiathèque Marguerite Duras Adresse 115 rue de Bagnolet Ville Paris lieuville médiathèque Marguerite Duras Paris