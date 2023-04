« L’Été du Canal » : la 16e édition arrive ! Catégorie d’Évènement: île de France

« L’Été du Canal » : la 16e édition arrive !, 8 juillet 2023, . Du samedi 08 juillet 2023 au dimanche 13 août 2023 :

.Tout public. gratuit

L’Été du canal fête sa 16ème édition ! Du 8 juillet au 13 août, tout un programme festif vous attend : concerts flottants, bals, spectacles, croisières gourmandes, animations sportives ou encore visites culturelles … Le tout, en se baladant grâce aux navettes fluviales présentes sur le bassin de La Villette, le long du canal de l’Ourcq et du canal Saint-Denis jusqu’à la boucle Nord de la Seine. Pour ses 16 ans, l‘Été du Canal vous a concocté une édition des plus variées et festives pour animer vos weekends de juillet et août ! Des croisières gourmandes et musicales, des spectacles, des balades street-art, des visites culturelles et des concerts sur l’eau, sans oublier toutes nos animations sportives pour profiter du plein air : une toute nouvelle programmation a été prévue pour faire vibrer les canaux ! Vous pourrez profiter pleinement de balades le long des berges à pied, à vélo ou avec les fameuses navettes fluviales à 1 ou 2€. Du bassin de La Villette jusqu’au Parc de la Poudrerie en passant par Pantin, Bobigny ou l’Île Saint-Denis, de nombreuses animations gratuites ou à petits prix seront proposées. Contact : https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/ https://www.facebook.com/eteducanal https://www.facebook.com/eteducanal https://www.tourisme93.com/ete-du-canal/

Seine Saint Denis Tourisme

Détails Catégorie d’Évènement: île de France Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

« L’Été du Canal » : la 16e édition arrive ! 2023-07-08 was last modified: by « L’Été du Canal » : la 16e édition arrive ! 8 juillet 2023

Paris