Saint-Pons-de-Mauchiens Hérault Saint-Pons-de-Mauchiens L’association Remp’Arts organise le samedi 3 juillet 2021 de 10h à 20h un évènement « L’été des Remp’Arts » dédié à l’art, dans le village de Saint-Pons-de-Mauchiens (Hérault). Cette manifestation comprend une exposition de peintures dans le parc de la Mairie et une performance d’art urbain à proximité. Une vente aux enchères d’une série de peintures aura lieu à 18h. Une restauration sera proposée avec la possibilité de réserver des plateaux repas.

Contact : 06 50 06 24 82

