L’été des petits futés Catégorie d’Évènement: ile de france L’été des petits futés, 10 juillet 2023, . Du lundi 10 juillet 2023 au vendredi 01 septembre 2023 :

.Tout public. payant

Le théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement de Paris, accueille chaque été un festival de théâtre pour enfants. Cette année, L’été des p’tits futés revient du 10 juillet au 1er septembre 2023 avec une riche programmation de spectacles. Passez un été au théâtre et faites le plein de surprises avec divers spectacles. Au programme : humour, magie, contes…Soyez toujours aux premières loges ! Découvrez la programmation. Contact : https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/ https://www.etedesptitsfutes.com/tous-les-spectacles/

©été des petits futés Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

L’été des petits futés 2023-07-10 was last modified: by L’été des petits futés 10 juillet 2023 chamisme

Paris