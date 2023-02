L’été des libellules Les Vergnauds Montceaux-l'Étoile Montceaux-l'Étoile Catégories d’Évènement: Montceaux-l'Étoile

Saône-et-Loire

L’été des libellules Les Vergnauds, 28 juin 2023, Montceaux-l'Étoile Montceaux-l'Étoile. L’été des libellules Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile Les Vergnauds Montceaux-l’Étoile Saone-et-Loire Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile

2023-06-28 – 2023-06-28

Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile

Montceaux-l’Étoile

Saone-et-Loire Montceaux-l’Étoile EUR Passez une matinée ou un après-midi d’été avec un guide Nature à la rencontre des libellules du marais de Montceaux-l’Etoile.

Visite adaptée pour le public à mobilité réduite. Visite en matinée ou en après-midi, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué le jour de la réservation Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l’Etoile Montceaux-l’Étoile

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Montceaux-l'Étoile, Saône-et-Loire Autres Lieu Montceaux-l'Étoile Adresse Montceaux-l'Étoile Saone-et-Loire Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l'Etoile Ville Montceaux-l'Étoile Montceaux-l'Étoile lieuville Les Vergnauds Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l'Etoile Montceaux-l'Étoile Departement Saone-et-Loire

L’été des libellules Les Vergnauds 2023-06-28 was last modified: by L’été des libellules Les Vergnauds Montceaux-l'Étoile 28 juin 2023 Espace Naturel Sensible du Marais de Montceaux-l'Etoile Les Vergnauds Montceaux-l'Étoile Saone-et-Loire Les Vergnauds Montceaux-l'Étoile Montceaux-l'Étoile, Saône-et-Loire Saône-et-Loire

Montceaux-l'Étoile Montceaux-l'Étoile Saone-et-Loire