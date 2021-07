Montmaur Montmaur Hautes-Alpes, Montmaur L’été des familles au Château de Montmaur – Lectures transats Montmaur Montmaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Montmaur

L’été des familles au Château de Montmaur – Lectures transats Montmaur, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Montmaur. L’été des familles au Château de Montmaur – Lectures transats 2021-07-03 – 2021-07-03

Montmaur Hautes-Alpes Lectures en transats !

Moment d’écoute proposé par la compagnie Dernière Minute

Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte.

En libre accès de 14h à 16h. marie-pierre.hoareau@hautes-alpes.fr +33 4 86 15 33 76 dernière mise à jour : 2021-05-29 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Montmaur Étiquettes évènement : Autres Lieu Montmaur Adresse Ville Montmaur