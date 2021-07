Montmaur Montmaur Hautes-Alpes, Montmaur L’été des familles au Château de Montmaur – Goûters contés Montmaur Montmaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

L'été des familles au Château de Montmaur – Goûters contés 2021-08-11 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-11 17:30:00 17:30:00

Montmaur Hautes-Alpes

Montmaur Hautes-Alpes Pour la joie de partager des histoires !

– Mercredi 7 juillet : Enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un adulte.

– Mercredi 11 août : Enfants à partir de 3 ans, accompagnés d’un adulte.

Goûter offert.



