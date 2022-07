L’été des familles au Château de Montmaur – Atelier Arts plastiques Montmaur Montmaur Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

Montmaur

L’été des familles au Château de Montmaur – Atelier Arts plastiques Montmaur, 3 août 2022, Montmaur. L’été des familles au Château de Montmaur – Atelier Arts plastiques

Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

2022-08-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-03 17:00:00 17:00:00 Montmaur

Hautes-Alpes Montmaur À l’occasion du programme d’exposition au château de Montmaur, venez découvrir la technique du cyanotype avec Laetitia Rambinintsoa.



Tout public, à partir de 6 ans

Accessibles sans prérequis. .

Places limitées, réservation indispensable marie-pierre.hoareau@hautes-alpes.fr +33 4 86 15 33 76 Montmaur

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, Montmaur Autres Lieu Montmaur Adresse Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes Ville Montmaur lieuville Montmaur Departement Hautes-Alpes

Montmaur Montmaur Hautes-Alpes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montmaur/

L’été des familles au Château de Montmaur – Atelier Arts plastiques Montmaur 2022-08-03 was last modified: by L’été des familles au Château de Montmaur – Atelier Arts plastiques Montmaur Montmaur 3 août 2022 Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Montmaur Hautes-Alpes