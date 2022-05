L’été des Explorateurs Centre LA CHARNIE, 24 juillet 2022, .

L’été des Explorateurs

du dimanche 24 juillet au samedi 30 juillet à Centre LA CHARNIE

Pour les séjours colos d’été à la Charnie orienté nature, environnement, sports, histoire et astronomie à la Charnie pour des 4-12 ans, centre labellisé refuge LPO : Ces séjours mêlent découverte et observation de la nature, activités sportives, exploration des étoiles, traversée dans le temps. Des séjours pour prendre le temps de s’amuser ensemble ! Ces séjours comprennent des activités extérieures : cani-randonnée en forêt, accrobranche, spéléologie et visite des grottes de Saulges, visite de la cité médiévale Sainte-Suzanne, apiculture et observation des abeilles. Notre équipe d’animateur propose une journée traversée dans le temps avec création de blasons, atelier jonglerie, le rallye photos de Torcé-Viviers en Charnie, danses médiévales, peintures rupestres, visite des grottes de Saulges et un banquet médiéval pour conclure la journée ! Avec l’aide de notre animateur technique environnement, plein d’activités natures sont proposés comme les activités autour de la mini-ferme (composée de deux chèvres et de poules) et du jardin partagé (donner à manger, ramasser les œufs, arroser et planter les plantes, récolter les fruits et légumes), une opération nature propre pour sensibiliser au tri des déchets, pêche, création d’aquarium, Torcé Lantah (épreuves mêlant défis sportifs et gestes écocitoyens), balades à pied ou à vélo, création de refuges pour animaux, land’art, etc. Des veillées nocturnes termineront de la meilleure manière les journées avec une veillée astronomie (observation des étoiles), une soirée feu de camp et chamallows grillés, des grands jeux au choix, une boum musicale et des nuits en tente pour profiter pleinement de l’été ! [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 525,00 €

Tu es explorateur ? Amoureux de la nature ? Passionné d’histoire ? Sportif en herbe ? Ce séjour est fait pour toi

Centre LA CHARNIE CENTRE PEP LA MAYENNE 4, rue du Verger, 53270 TORCE VIVIERS EN CHARNIE



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-24T10:30:00 2022-07-24T00:00:00;2022-07-25T00:00:00 2022-07-25T00:00:00;2022-07-26T00:00:00 2022-07-26T00:00:00;2022-07-27T00:00:00 2022-07-27T00:00:00;2022-07-28T00:00:00 2022-07-28T00:00:00;2022-07-29T00:00:00 2022-07-29T00:00:00;2022-07-30T00:00:00 2022-07-30T16:30:00