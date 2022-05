“L’Eté des châteaux” au château Hourtin-Ducasse Saint-Sauveur, 12 juin 2022, Saint-Sauveur.

“L’Eté des châteaux” au château Hourtin-Ducasse château Hourtin-Ducasse 3 route de la Chatole Saint-Sauveur

2022-06-12 10:30:00 – 2022-06-12 19:00:00 château Hourtin-Ducasse 3 route de la Chatole

Saint-Sauveur Gironde

EUR 5 Le château Hourtin-Ducasse vous ouvre ses portes pour une journée festival et conviviale avec au programme :

exposition photo “exploration urbaine”, musique, stand de dégustation des vins de la propriété, boutique Récup’ de créateurs, et brocante.

Jeu de piste dans les vignes pour les enfants.

Food truck et crêpes sur place.

+33 5 56 59 56 92

Château Hourtin-Ducasse

château Hourtin-Ducasse 3 route de la Chatole Saint-Sauveur

