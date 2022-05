“L’Eté des châteaux” au château de Camensac Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

“L’Eté des châteaux” au château de Camensac Saint-Laurent-Médoc, 12 juin 2022, Saint-Laurent-Médoc. “L’Eté des châteaux” au château de Camensac Château de Camensac 3 route de Saint-Julien Saint-Laurent-Médoc

2022-06-12 – 2022-06-12 Château de Camensac 3 route de Saint-Julien

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc EUR 0 Le château de Camensac vous ouvre ses portes dans le cadre de la manifestation “L’Eté des châteaux”.

Au programme : atelier “battle du vin” (sur inscription- durée 1h), visite de la propriété (sur réservation). Palet breton et molkky à disposition dans le parc de la propriété. Le château de Camensac vous ouvre ses portes dans le cadre de la manifestation “L’Eté des châteaux”.

Au programme : atelier “battle du vin” (sur inscription- durée 1h), visite de la propriété (sur réservation). Palet breton et molkky à disposition dans le parc de la propriété. +33 5 56 59 41 69 Le château de Camensac vous ouvre ses portes dans le cadre de la manifestation “L’Eté des châteaux”.

Au programme : atelier “battle du vin” (sur inscription- durée 1h), visite de la propriété (sur réservation). Palet breton et molkky à disposition dans le parc de la propriété. Château de Camensac

Château de Camensac 3 route de Saint-Julien Saint-Laurent-Médoc

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Laurent-Médoc Autres Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Château de Camensac 3 route de Saint-Julien Ville Saint-Laurent-Médoc lieuville Château de Camensac 3 route de Saint-Julien Saint-Laurent-Médoc Departement Gironde

Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-laurent-medoc/

“L’Eté des châteaux” au château de Camensac Saint-Laurent-Médoc 2022-06-12 was last modified: by “L’Eté des châteaux” au château de Camensac Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc 12 juin 2022 Gironde Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc Gironde