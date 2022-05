“L’Eté des châteaux” au château Castera Saint-Germain-d’Esteuil, 12 juin 2022, Saint-Germain-d'Esteuil.

Le château Castera vous ouvre ses portes dans le cadre de la manifestation “L’Eté des châteaux”.

Au programme : exposition de peintures de l’artiste Vincent Richeux, atelier accords vins et pâtisseries en compagnie de William Hamelin de la pâtisserie La Crique et Christine Darmuzey maître sommelier et escape game dans la tour médiévale du château.

+33 5 56 73 20 60

dernière mise à jour : 2022-05-18 par