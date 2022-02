L’ÉTÉ DES CHAROGNES Mayenne, 29 mars 2022, Mayenne.

L’ÉTÉ DES CHAROGNES Médiathèque Jean-Loup Trassard 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

2022-03-29 20:00:00 – 2022-03-29 Médiathèque Jean-Loup Trassard 1 esplanade François Mitterrand

Mayenne Mayenne

L’été des charognes est une libre adaptation du premier roman de Simon Johannin.

De retour dans sa campagne natale, perché sur les hauteurs, le narrateur se confie sur son adolescence. Il revient sur des moments importants de son enfance : bêtises entre amis, entrée au collège, premier amour, grande fête du 14 juillet avec les voisins, tuer le cochon aussi !

Son enfance, comme toute autre, trouve son authenticité entre beauté poétique et cruauté organique. On renifle, on mord, on transpire avec lui, absorbés par cette vivacité et cette douce dérision.

Accessible à partir de 15 ans.

Spectacle proposé par le Pôle culturel le Grand Nord, en partenariat avec la Cie A trois branches, Lecture en tête et le Lycée agricole Rochefeuille.

+33 2 43 11 19 84

L’été des charognes est une libre adaptation du premier roman de Simon Johannin.

De retour dans sa campagne natale, perché sur les hauteurs, le narrateur se confie sur son adolescence. Il revient sur des moments importants de son enfance : bêtises entre amis, entrée au collège, premier amour, grande fête du 14 juillet avec les voisins, tuer le cochon aussi !

Son enfance, comme toute autre, trouve son authenticité entre beauté poétique et cruauté organique. On renifle, on mord, on transpire avec lui, absorbés par cette vivacité et cette douce dérision.

Accessible à partir de 15 ans.

Médiathèque Jean-Loup Trassard 1 esplanade François Mitterrand Mayenne

dernière mise à jour : 2022-02-08 par