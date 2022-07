L’Été des Arts ! Chantilly, 27 août 2022, Chantilly.

L’Été des Arts !

Place Omer Vallon Chantilly Oise

2022-08-27 11:00:00 – 2022-08-27 22:30:00

Chantilly

Oise

Chantilly

C’est officiel, le Printemps des Arts est devenu l’Été des Arts ! Désormais, chaque année, la ville vous donne rendez-vous le dernier week-end août ! Les 27 et 28 août prochains, cirque, déambulations géantes, musique, projection en plein air et bien d’autres surprises sont au programme ! Deux jours de festivités à ne pas manquer avant la rentrée !

> 11h – Fanfare Blitz péritel, place Omer Vallon

Une escouade d’hommes-machines court-circuite les musiques télévisuelles ! Séries, dessins animés, pubs, jeux… avec Blitz Péritel, les génériques sont reprogrammés dans une musique surprenante aux résonances familières !

> 11h – Atelier « Les valises de l’imaginaire »

Il y a des voyages qui se font dans un escalier, dans un bus ou en déménageant dans la rue à côté… Parents et enfants sont invités à amener différents matériaux et objets pour un atelier autour de l’objet et plus précisément de la valise et du voyage qui commence quand nous la remplissons. Sur réservation : m.labbe@ville-chantilly.fr

>15h – Spectacle « Dans les bois », parc Watermael-Boitsfort

Construisons notre abri collectif ! Dans un rythme alternant entre écoute du texte, danse et action plastique ou sonore, le spectateur est placé dans un espace jonché de matériaux posés à terre. Avec ces « instruments » naturels, le public fait son, peinture, sculpture… et anime l’espace au gré de ses envies. L’œuvre finale sera unique.

> 15h – Fanfare Blitz Péritel, place Omer Vallon

> 16h15 – Spectacle « Princesse, mode d’emploi », parc Watermael-Boitsfort

Participez à la conférence d’Elisabeth Troestler, célèbre princessologue qui répond aux questions les plus pointues en princessologie moderne. Un tour de conte déjanté, où les adultes rient autant que les enfants.

> 17h30 – Cirque « La promenade des envoûtés », parc Watermael-Boitsfort

Dans cette promenade on se fait surprendre par des images absurdes. Les poubelles deviennent instruments de musique, un lampadaire prend vie… Quatre circassiens jouent et transforment l’espace en un monde décalé où tout est envoûté et envoûtant.

>18h – Fanfare Blitz Péritel, cour du musée de la Dentelle

> 18h30 – Théâtre de papier « Départ imminent », cour du musée de la Dentelle

Un homme arrive, c’est un colleur d’affiches. Il joue avec du papier, du sens, des sons : il crée un récit. L’histoire qu’il tisse est celle de deux voyageurs, Valentine et Valentin, qui vont se rencontrer en pleine mer…

> 20h30 – Déambulation nocturne « Le bal », départ Statue de Joffre

Le bal nous transporte à la belle époque ! Le temps s’efface et les gens se rassemblent. Portée par un majestueux cheval blanc, la calèche à musique donne le ton. Ce bal itinérant vous emporte dans un rêve éveillé.

> 22h30 – Projection plein air « Des rêves dans le sable », Petite Pelouse

Découvrez une jeune artiste qui excelle dans un genre nouveau : le dessin sur sable. Sur sa table lumineuse, projetés simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment, sous vos yeux, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un spectacle étonnant qui émerveillera petits et grands.

C’est officiel, le Printemps des Arts est devenu l’Été des Arts ! Désormais, chaque année, la ville vous donne rendez-vous le dernier week-end août ! Les 27 et 28 août prochains, cirque, déambulations géantes, musique, projection en plein air et bien d’autres surprises sont au programme ! Deux jours de festivités à ne pas manquer avant la rentrée !

> 11h – Fanfare Blitz péritel, place Omer Vallon

Une escouade d’hommes-machines court-circuite les musiques télévisuelles ! Séries, dessins animés, pubs, jeux… avec Blitz Péritel, les génériques sont reprogrammés dans une musique surprenante aux résonances familières !

> 11h – Atelier « Les valises de l’imaginaire »

Il y a des voyages qui se font dans un escalier, dans un bus ou en déménageant dans la rue à côté… Parents et enfants sont invités à amener différents matériaux et objets pour un atelier autour de l’objet et plus précisément de la valise et du voyage qui commence quand nous la remplissons. Sur réservation : m.labbe@ville-chantilly.fr

>15h – Spectacle « Dans les bois », parc Watermael-Boitsfort

Construisons notre abri collectif ! Dans un rythme alternant entre écoute du texte, danse et action plastique ou sonore, le spectateur est placé dans un espace jonché de matériaux posés à terre. Avec ces « instruments » naturels, le public fait son, peinture, sculpture… et anime l’espace au gré de ses envies. L’œuvre finale sera unique.

> 15h – Fanfare Blitz Péritel, place Omer Vallon

> 16h15 – Spectacle « Princesse, mode d’emploi », parc Watermael-Boitsfort

Participez à la conférence d’Elisabeth Troestler, célèbre princessologue qui répond aux questions les plus pointues en princessologie moderne. Un tour de conte déjanté, où les adultes rient autant que les enfants.

> 17h30 – Cirque « La promenade des envoûtés », parc Watermael-Boitsfort

Dans cette promenade on se fait surprendre par des images absurdes. Les poubelles deviennent instruments de musique, un lampadaire prend vie… Quatre circassiens jouent et transforment l’espace en un monde décalé où tout est envoûté et envoûtant.

>18h – Fanfare Blitz Péritel, cour du musée de la Dentelle

> 18h30 – Théâtre de papier « Départ imminent », cour du musée de la Dentelle

Un homme arrive, c’est un colleur d’affiches. Il joue avec du papier, du sens, des sons : il crée un récit. L’histoire qu’il tisse est celle de deux voyageurs, Valentine et Valentin, qui vont se rencontrer en pleine mer…

> 20h30 – Déambulation nocturne « Le bal », départ Statue de Joffre

Le bal nous transporte à la belle époque ! Le temps s’efface et les gens se rassemblent. Portée par un majestueux cheval blanc, la calèche à musique donne le ton. Ce bal itinérant vous emporte dans un rêve éveillé.

> 22h30 – Projection plein air « Des rêves dans le sable », Petite Pelouse

Découvrez une jeune artiste qui excelle dans un genre nouveau : le dessin sur sable. Sur sa table lumineuse, projetés simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment, sous vos yeux, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un spectacle étonnant qui émerveillera petits et grands.

+33 3 44 62 42 00 http://www.ville-chantilly.fr/

C’est officiel, le Printemps des Arts est devenu l’Été des Arts ! Désormais, chaque année, la ville vous donne rendez-vous le dernier week-end août ! Les 27 et 28 août prochains, cirque, déambulations géantes, musique, projection en plein air et bien d’autres surprises sont au programme ! Deux jours de festivités à ne pas manquer avant la rentrée !

> 11h – Fanfare Blitz péritel, place Omer Vallon

Une escouade d’hommes-machines court-circuite les musiques télévisuelles ! Séries, dessins animés, pubs, jeux… avec Blitz Péritel, les génériques sont reprogrammés dans une musique surprenante aux résonances familières !

> 11h – Atelier « Les valises de l’imaginaire »

Il y a des voyages qui se font dans un escalier, dans un bus ou en déménageant dans la rue à côté… Parents et enfants sont invités à amener différents matériaux et objets pour un atelier autour de l’objet et plus précisément de la valise et du voyage qui commence quand nous la remplissons. Sur réservation : m.labbe@ville-chantilly.fr

>15h – Spectacle « Dans les bois », parc Watermael-Boitsfort

Construisons notre abri collectif ! Dans un rythme alternant entre écoute du texte, danse et action plastique ou sonore, le spectateur est placé dans un espace jonché de matériaux posés à terre. Avec ces « instruments » naturels, le public fait son, peinture, sculpture… et anime l’espace au gré de ses envies. L’œuvre finale sera unique.

> 15h – Fanfare Blitz Péritel, place Omer Vallon

> 16h15 – Spectacle « Princesse, mode d’emploi », parc Watermael-Boitsfort

Participez à la conférence d’Elisabeth Troestler, célèbre princessologue qui répond aux questions les plus pointues en princessologie moderne. Un tour de conte déjanté, où les adultes rient autant que les enfants.

> 17h30 – Cirque « La promenade des envoûtés », parc Watermael-Boitsfort

Dans cette promenade on se fait surprendre par des images absurdes. Les poubelles deviennent instruments de musique, un lampadaire prend vie… Quatre circassiens jouent et transforment l’espace en un monde décalé où tout est envoûté et envoûtant.

>18h – Fanfare Blitz Péritel, cour du musée de la Dentelle

> 18h30 – Théâtre de papier « Départ imminent », cour du musée de la Dentelle

Un homme arrive, c’est un colleur d’affiches. Il joue avec du papier, du sens, des sons : il crée un récit. L’histoire qu’il tisse est celle de deux voyageurs, Valentine et Valentin, qui vont se rencontrer en pleine mer…

> 20h30 – Déambulation nocturne « Le bal », départ Statue de Joffre

Le bal nous transporte à la belle époque ! Le temps s’efface et les gens se rassemblent. Portée par un majestueux cheval blanc, la calèche à musique donne le ton. Ce bal itinérant vous emporte dans un rêve éveillé.

> 22h30 – Projection plein air « Des rêves dans le sable », Petite Pelouse

Découvrez une jeune artiste qui excelle dans un genre nouveau : le dessin sur sable. Sur sa table lumineuse, projetés simultanément sur grand écran, les dessins naissent en quelques secondes et se transforment, sous vos yeux, au rythme des histoires auxquelles ils donnent vie. Un spectacle étonnant qui émerveillera petits et grands.

Santiago Gonzalez

Chantilly

dernière mise à jour : 2022-07-07 par