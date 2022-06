L’Été des arts à la Maison des Peintres Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: 29630

Saint-Jean-du-Doigt 29630 Au cœur de la Maison des Peintres à St Jean du Doigt, pour cet « Été des arts », découvrez 6 expositions toutes les quinzaines de cette saison estivale (plusieurs artistes par quinzaine). 18/06 – 01/07 : Les élèves de l’école de peinture BLEIMOR de Ricardo Cavalho.

02/07 – 15/07 : Brigitte Conan (Plouégat-Guerrand) /Dominique Lambrecht (Plouégat-Guerrand) / Cécile Carcauzon (St-Thégonnec Loc-Eguiner)

16/07 – 29/07 : Martine Postic (Plougasnou) /Françoise Cléach (Saint-Jean-du-Doigt) /Hamed Grandéma (Brukina Faso)

30/07 – 12/08 : Jean-Louis Rivière (Plougasnou) / Pablo Domingo (Plougasnou) / Karine Cueff (Plougasnou)

13/08 – 26/08 : Bernard Rigaud (Locquirec) / Caroline Lavisse (Plougasnou) / Françoise Lemaitre ( St-Jean-du-Doigt)

